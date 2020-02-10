هاني شاكر يكشف الفرق بين حسن شاكوش وحمو بيكا (فيديو)

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه لابد من احتواء هؤلاء الشباب الذين يقدمون المهرجانات ولكن بوجود ضوابط.وأضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، حسن شاكوش بيغني حلو، صوت شعبي جميل ويغني بشكل صحيح، لا ينشذ.وأوضح الفنان هاني شاكر، الفرق بين حسن شاكوش وحمو بيكا، قائلًا: "واحد نجح فالامتحان والتاني سقط".وأشار إلى أن حمو بيكا لا يعرف يغني، متابعا:" لما الاستاذ حلمي طلب منه غناء موال دون ريتم، لم يستطع الغناء، فقال له أنه لا يصلح، وبعدها عرف إنه هذا هو حمو بيكا، فقال أنه لا يصلح للغناء".