يسرا: «شرف لي أن أمثل مصر.. أنا كبيرة بيكم وبحبكم»

أعربت الفنانة المصرية يسرا عن سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم حفل توزيع الأوسكار، قائلة: «شرف لي أن أكون مثل جيد لبلدي، وشرف كبير لي أن أمثل مصر في أي مجتمع أو أي محافل دولية، أنا فخورة إني مصرية».وأضافت الفنانة يسرا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامي أحمد موسى، لم أكن أتوقع الحفاوة الكبيرة في استقبالي، متابعة: «شيء مشرف لمصر.. وأنا كبيرة بيكم وبحبكم».وأوضحت الفنانة يسرا، أن الفيلم الطفيلي الكوري الجنوبي، دخل تاريخ السينما، لافتة إلى أن السينما المصرية أمامها فرصة للمنافسة في الأوسكار مستقبلًا، بعد فوز فيلم الطفيلي الكوري الجنوبي بالأوسكار.وأشارت إلى أنها كانت ضمن لجنة تحكيم حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 92، متابعة:" كنت أول مصرية وعربية أشارك في لجنة تحكيم حفل جوائز الأوسكار.وبينت الفنانة يسرا أن هناك أعلى درجة من السرية تفرض في عملية التصويت على الاختيارات في جوائز الأوسكار.كما أشارت إلى أن تصميم فستانها مستوحى من حضارتنا الفرعونية.