اتحاد الصناعات: مصر بها أحسن رمال في العالم

قال الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، إن الثروة التعدينية في مصر لم تستغل بعد، لافتًا إلى أن القاهرة لديها أحسن رمال في العالم وتستطيع استغلاله في صناعات الزجاج والكريستال.وشدد رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على ضرورة استغلال ثروة مصر من الرمل الأسود والأبيض الخاص بسيناء، والذي يصدر كمواد خام، ويرجع إلى مصر كريستال وزجاج.وأوضح رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، أن المستثمرين يمتنعون عن إنشاء مصانع الزجاج والكريستال لأنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة ومساعدة الدولة، مناشدًا الدولة المصرية بضرورة الدعم، متابعًا: "يجب إقامة مصانع زجاج وكريستال عملاقة لزيادة القيمة المضافة".