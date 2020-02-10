سحر الجعارة للسيدات: تجاهلي الخيانة واطلبي الطلاق في هذه الحالة (فيديو)

رأت الكاتبة سحر الجعارة، أنه لا فائدة من تتبع المرأة لزوجها لإثبات الخيانة الزوجية، بل طالبتها بألا تواجهه إذا عرفت بالصدفة.وقالت الجعارة خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "إذا واجهتي الرجل بخيانته، ستكون النتيجة إما الطلاق وتكون أنت الخاسرة، أو يكرر خيانته، مع امرأة أخرى لأنها وافقت على المرة الأولى".وأضافت الجعارة: "الزوجة سيدة المنزل، بلاش تخسري بسبب خيانته، لأنها ممكن تكون نزوة عابرة، إما إذا تزوج عليها تطلب الطلاق، لأنه هذا يسبب ضرر".وتوصلت دراسة حديثة أجراها جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن نسبة الطلاق بين السكان 18 سنة فأكثر وفقًا لتعداد 2017 تبلغ نحو 1.25% وهي النسبة الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن "فترة الدراسة"، وأن 82% من إشهادات الطلاق كانت بينونة صغرى "وهي التي خالعها زوجها، ويجوز للزوج أن يتزوجها في العدة وبعدها"، كما أن أغلب أحكام الطلاق عام 2018 تمت بالخلع "حوالي 84%".