رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البحوث الزراعية» تنظم ورشة عمل عن الزراعة الذكية وتغير المناخ

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:57 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبدالناصرمحمد
طباعة
نظم مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، اليوم، ورشة عمل بعنوان "الزراعة الذكية وتغير المناخ"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد، وذلك في إطار توسيع آفاق التعاون في مجال الذكاء الإصطناعي والزراعة الرقمية.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الأنشطة الزراعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات المناخية والعوامل الجوية. وان تأثير العوامل المناخية على الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية أمر واضح، حيث تتأثر الأنشطة الزراعية ونظم إدارتها بالتغير المحلي والإقليمي في المناخ على السواء، ويؤثر التغير المناخي بدوره على مواعيد الزراعة، والاحتياجات المائية للمحاصيل، ووبائية الآفات والأمراض النباتية والحيوانية، والجدوى الاقتصادية للإنتاج الزراعي، والمحصول الكلي وجودة المنتج.

واضاف أن معظم المزارعين في المجتمعات الريفية يعانون من محدودية المعلومات في مختلف المجالات، لذا يقوم مركز البحوث الزراعية بدعم قضية التغيرات المناخية والعمل علي مجابهة الآثار السلبية لتغير المناخ في القطاع الزراعي، بالتعاون المشترك بين المعاهد والمعامل المركزية المختلفة بمركز البحوث الزراعية، ودمج ذلك في الخطة البحثية بمركز البحوث الزراعية، ولتحسين وصول المزارعين إلى المعلومات وتفادى مخاطر التغيرات المناخية والاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم الإنتاجية.

ومن جهته قال الدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة، أن الهدف العام من ورشة العمل توسيع آفاق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والزراعة الرقمية واستخدامها كأداة للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن المركز سيقوم بإنتاج نظم خبيرة تعمل على الهاتف المحمول، مدعمة بالمعرفة والتجارب المتاحة لدى الباحثين لتكون قابلة للتطبيق، والتي سوف تساعد بدورها في التكيف مع تغير المناخ من أجل تعظيم إنتاجية القطاع الزراعي في مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر: الحكومة تدرس 3 إجراءات لحل عجز الموظفين

منذ ساعتين و 20 دقيقة

التعليم: قضية فصل معلم تحرش بـ120 طالبة تعود لعام 2013

منذ يومين

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السفر لقطر

الصور

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

الأكثر قراءة

الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السفر لقطر

مصدر: الحكومة تدرس 3 إجراءات لحل عجز الموظفين

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

إنفوجراف

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

الصين: فترة حضانة كورونا تصل لـ24 يومًا

75 % من الأفكار الانتحارية للأطفال لم يلاحظها الأبوين

المضادات الحيوية غير ضرورية فى مستشفيات الأطفال

كل ما تريد معرفته عن «فيتامين ب» وتأثيره على الأطفال

منوعات

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

أستراليا تطالب بتسليم إسرائيلية متهمة بانتهاكات جنسية للأطفال

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات بالصين

خلال ساعات.. إطلاق مسبار فضائى لاستكشاف الشمس

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

ثقافة الأقصر تناقش طرق ترشيد استهلاك المياه

«إحسان عبدالقدوس: معارك الحب والسياسة» على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى

24 فرقة عالمية ومصرية تشارك بـ«أسوان الدولى» للثقافة

وجدى الكومى يناقش «النسوة اللاتى» بمكتبة تنمية