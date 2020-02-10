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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة الغربية: ندوات للتوعية بـ« كورونا» والوقاية منه

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:44 م
الدكتور عبد الناصر
الدكتور عبد الناصر حميده
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أصدر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تعليمات بتكثيف الندوات في جميع القطاعات الحكومية لتعريف المواطنين بطرق انتقال عدوى فيروس "كورونا" والوقاية منها والإجراءات التي يجب اتباعها لمواجهته.

وقامت إدارة مكافحة الأمراض المعدية والفيروسات وإدارة مكافحة العدوى، بتنظيم محاضرة عن فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بفرع التأمين الصحي بالغربية بحضور اطباء وتمريض المناطق الطبية بالغربية وبحضور أطباء وتمريض مستشفيات التأمين الصحي بالغربية.

وقدم كل من الدكتورة أماني الحبشي، مدير إدارة الأمراض المعدية، والدكتور محمد وجدي، مدير الوبائيات والترصد، والدكتور أحمد الشهاوي، مساعد مدير إدارة مكافحة العدوى، شرحًا عن المرض وطرق الوقاية منه، والانتقال والوضع الوبائي العالمي وإجراءات القطاع الصحي في مختلف المديريات للاستعداد لفيروس "كورونا".

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