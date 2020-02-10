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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مباحث القاهرة تضبط كميات من الأدوية المهربة بالظاهر

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، من ضبط كميات ضخمة من الأدوية المهربة جمركيا والمحظور تداولها داخل صيدلية دون ترخيص بمنطقة الظاهر بالقاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين، بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط "ا. م"، 20 سنة، مسئول عن صیدلیة كائنة بدائرة قسم شرطة الظاهر، يديرها دون ترخیص، وحیازته عقاقیر طبية غیر مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، وذلك بقصد التصرف فيها بالبیع لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعثر بداخل الصیدلیة على 34 عبوة أدوية مختلفة الأنواع، مؤثرة على الحالة النفسیة، و53 عبوة أدوية مختلفة الأنواع "مهربة جمركیا وغیر مسجلة بوزارة الصحة"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، واعترف المتهم بمزاولة مهنة صيدلي دون ترخيص، وحیازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقیق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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