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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تبحث مع «الغذاء العالمي» برامج دعم المزارعين بالصعيد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:46 ص
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي
وائل القمحاوى
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التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب مصر التابع لبرنامج الغذاء العالمي، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وممثلي السفارة الهولندية بالقاهرة، في إطار التنسيق بين الوزارة الموارد وأنشطة برنامج الغذاء العالمي التي يقوم بها خاصة في محافظات صعيد مصر، إذ ينفذ البرنامج حاليا عددا من برامج دعم المزارعين في محافظات هي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والتي تعمل على تجميع ملكيات الأراضي الصغيرة، مع تطوير نظم الري على مستوى المساقي وتطوير نظم تسويق المنتجات الزراعية.

وأكد عبدالعاطي، خلال اللقاء، أهمية إدخال نظم الري الحديث باستخدام الري بالرش والتنقيط والري تحت السطحي إلى الأراضي الجديدة والقديمة على السواء بدلا من الري بالغمر وأكد على أهمية توعية المزارعين بالمردود الايجابي لاستخدام نظم الري الحديث على رفع إنتاجية المحاصيل مع رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة قيمة العائد من وحدة المياه.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم مناقشة إضافة مكون يعمل على تقديم نظم الري الحديث إلى المزارعين في عدد من الحقول التجريبية ليكون ضمن مكونات مشروعات برنامج الغذاء العالمي في قرى الصعيد، ويمكن البدء بالقرى التي تم بها فعليا تجميع ملكيات المزارعين من الأراضي الزراعية الصغيرة.

وأشار وزير الموارد المائية وارلي إلى المسابقة التي أقامتها الوزارة بين المزارعين من خلال أسبوع القاهرة للمياه لتوثيق وتحفيز أفضل الممارسات الزراعية لترشيد استخدام المياه ورفع العائد من وحدة المياه حيث قام عدد من المزارعين بإدخال نظم الري الحديث في أراضيهم والتي أدت لتوفير المياه وزيادة الإنتاجية.

وسيتم تنظيم زيارات ميدانية لمزارعي محافظات الصعيد إلى حقول المزارعين الفائزين في المسابقة للاطلاع على تجاربهم في التحول لنظم الري الحديث والاستفادة منها.

وبدأت مصر برنامجا جديدا للتعاون مع الحكومة الهولندية، من خلال منحة تقدر بحوالي 25 مليار يورو تتناول موضوعي إدارة الموارد المائية والأمن الغذائي وتمول الحكومة الهولندية جزء من أنشطة برنامج الغذاء العالمي في محافظات الصعيد، في إطار مكون الأمن الغذائي وتمول كذلك عمل حقول تجريبية للتحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث في إطار مكون إدارة المياه، وقد عمل الاجتماع على عمل التنسيق اللازم بين هذين المكونين.

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