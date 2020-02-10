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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

القائمة الكاملة لجوائز حفل الأوسكار 2020

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:39 ص
الأوسكار
الأوسكار
محمود حفنى
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انتهى حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ92 والمقام على مسرح دولبي في هوليود، وحضره عدد كبير من النجوم والمشاهير حول العالم.

وتوالت المفاجآت حوال الفائزين بجوائز الأوسكار هذا العام، خاصة في جائزة أفضل فيلم والتي حصل عليها الفيلم الكوري «Parasite»، ونرصد عبر السطور التالية القائمة الكاملة للفائزين بالأوسكار 2020.

أفضل فيلم:
Parasite

أفضل مخرج:
بونج جون هو عن فيلم "Parasite"

أفضل ممثل رئيسي:
خواكين فينيكس عن فيلم "Joker"

أفضل ممثلة رئيسية:
رينيه زيلويجر عن فيلم "Judy"

أفضل ممثل مساعد:
براد بيت عن فيلم "Once Upon A Time In Hollywood"

أفضل ممثلة مساعدة:
لورا ديرن عن فيلم "Marriage story"

أفضل سيناريو أصلي:
Parasite

أفضل سيناريو مقتبس:
Jojo Rabbit

أفضل فيلم رسوم متحركة:
Toy Story 4

أفضل فيلم أجنبي بلغة غير إنجليزية:
Parasite

أفضل فيلم وثائقي:
American Factory

أفضل فيلم وثائقي قصير:
Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

أفضل فيلم قصير حي:
The Neighbors’ Window

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:
Hair Love

أفضل موسيقى أصلية:
Joker

أفضل أغنية في فيلم:
أغنية "I'm Gonna love me again" من فيلم "Rocketman"

أفضل تعديل صوتي:
Ford v Ferrari

أفضل خلط أصوات:
1917

أفضل تصميم إنتاج:
Once Upon a Time in Hollywood

أفضل تصوير سينمائي:
1917

أفضل مكياج وشعر:
Bombshell

أفضل تصميم أزياء:
Little Women

أفضل مونتاج:
Ford v Ferrari

أفضل مؤثرات بصرية:
1917

وجائزة الأوسكار تقدمها سنويًا أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة، ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم.

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