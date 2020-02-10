القائمة الكاملة لجوائز حفل الأوسكار 2020
الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:39 ص
محمود حفنىطباعة
انتهى حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ92 والمقام على مسرح دولبي في هوليود، وحضره عدد كبير من النجوم والمشاهير حول العالم.
وتوالت المفاجآت حوال الفائزين بجوائز الأوسكار هذا العام، خاصة في جائزة أفضل فيلم والتي حصل عليها الفيلم الكوري «Parasite»، ونرصد عبر السطور التالية القائمة الكاملة للفائزين بالأوسكار 2020.
أفضل فيلم:
Parasite
أفضل مخرج:
بونج جون هو عن فيلم "Parasite"
أفضل ممثل رئيسي:
خواكين فينيكس عن فيلم "Joker"
أفضل ممثلة رئيسية:
رينيه زيلويجر عن فيلم "Judy"
أفضل ممثل مساعد:
براد بيت عن فيلم "Once Upon A Time In Hollywood"
أفضل ممثلة مساعدة:
لورا ديرن عن فيلم "Marriage story"
أفضل سيناريو أصلي:
Parasite
أفضل سيناريو مقتبس:
Jojo Rabbit
أفضل فيلم رسوم متحركة:
Toy Story 4
أفضل فيلم أجنبي بلغة غير إنجليزية:
Parasite
أفضل فيلم وثائقي:
American Factory
أفضل فيلم وثائقي قصير:
Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)
أفضل فيلم قصير حي:
The Neighbors’ Window
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:
Hair Love
أفضل موسيقى أصلية:
Joker
أفضل أغنية في فيلم:
أغنية "I'm Gonna love me again" من فيلم "Rocketman"
أفضل تعديل صوتي:
Ford v Ferrari
أفضل خلط أصوات:
1917
أفضل تصميم إنتاج:
Once Upon a Time in Hollywood
أفضل تصوير سينمائي:
1917
أفضل مكياج وشعر:
Bombshell
أفضل تصميم أزياء:
Little Women
أفضل مونتاج:
Ford v Ferrari
أفضل مؤثرات بصرية:
1917
وجائزة الأوسكار تقدمها سنويًا أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة، ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم.
وتوالت المفاجآت حوال الفائزين بجوائز الأوسكار هذا العام، خاصة في جائزة أفضل فيلم والتي حصل عليها الفيلم الكوري «Parasite»، ونرصد عبر السطور التالية القائمة الكاملة للفائزين بالأوسكار 2020.
أفضل فيلم:
Parasite
أفضل مخرج:
بونج جون هو عن فيلم "Parasite"
أفضل ممثل رئيسي:
خواكين فينيكس عن فيلم "Joker"
أفضل ممثلة رئيسية:
رينيه زيلويجر عن فيلم "Judy"
أفضل ممثل مساعد:
براد بيت عن فيلم "Once Upon A Time In Hollywood"
أفضل ممثلة مساعدة:
لورا ديرن عن فيلم "Marriage story"
أفضل سيناريو أصلي:
Parasite
أفضل سيناريو مقتبس:
Jojo Rabbit
أفضل فيلم رسوم متحركة:
Toy Story 4
أفضل فيلم أجنبي بلغة غير إنجليزية:
Parasite
أفضل فيلم وثائقي:
American Factory
أفضل فيلم وثائقي قصير:
Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)
أفضل فيلم قصير حي:
The Neighbors’ Window
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:
Hair Love
أفضل موسيقى أصلية:
Joker
أفضل أغنية في فيلم:
أغنية "I'm Gonna love me again" من فيلم "Rocketman"
أفضل تعديل صوتي:
Ford v Ferrari
أفضل خلط أصوات:
1917
أفضل تصميم إنتاج:
Once Upon a Time in Hollywood
أفضل تصوير سينمائي:
1917
أفضل مكياج وشعر:
Bombshell
أفضل تصميم أزياء:
Little Women
أفضل مونتاج:
Ford v Ferrari
أفضل مؤثرات بصرية:
1917
وجائزة الأوسكار تقدمها سنويًا أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة، ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم.