القائمة الكاملة لجوائز حفل الأوسكار 2020

انتهى حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ92 والمقام على مسرح دولبي في هوليود، وحضره عدد كبير من النجوم والمشاهير حول العالم.وتوالت المفاجآت حوال الفائزين بجوائز الأوسكار هذا العام، خاصة في جائزة أفضل فيلم والتي حصل عليها الفيلم الكوري «Parasite»، ونرصد عبر السطور التالية القائمة الكاملة للفائزين بالأوسكار 2020.أفضل فيلم:Parasiteأفضل مخرج:بونج جون هو عن فيلم "Parasite"أفضل ممثل رئيسي:خواكين فينيكس عن فيلم "Joker"أفضل ممثلة رئيسية:رينيه زيلويجر عن فيلم "Judy"أفضل ممثل مساعد:براد بيت عن فيلم "Once Upon A Time In Hollywood"أفضل ممثلة مساعدة:لورا ديرن عن فيلم "Marriage story"أفضل سيناريو أصلي:Parasiteأفضل سيناريو مقتبس:Jojo Rabbitأفضل فيلم رسوم متحركة:Toy Story 4أفضل فيلم أجنبي بلغة غير إنجليزية:Parasiteأفضل فيلم وثائقي:American Factoryأفضل فيلم وثائقي قصير:Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)أفضل فيلم قصير حي:The Neighbors’ Windowأفضل فيلم رسوم متحركة قصير:Hair Loveأفضل موسيقى أصلية:Jokerأفضل أغنية في فيلم:أغنية "I'm Gonna love me again" من فيلم "Rocketman"أفضل تعديل صوتي:Ford v Ferrariأفضل خلط أصوات:1917أفضل تصميم إنتاج:Once Upon a Time in Hollywoodأفضل تصوير سينمائي:1917أفضل مكياج وشعر:Bombshellأفضل تصميم أزياء:Little Womenأفضل مونتاج:Ford v Ferrariأفضل مؤثرات بصرية:1917وجائزة الأوسكار تقدمها سنويًا أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة، ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم.