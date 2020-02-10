«1917» يحصد الجائزة الثالثة له في أوسكار 2020

حصد فيلم «1917» الجائزة الثالة له من خلال حصوله على أفضل تأثيرات بصرية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 المقام على مسرح دولبي.وحصل الفيلم التاريخي 1917 من خلال المصور روجر ديكنز صاحب الـ70 عامًا على ثاني جوائز العمل، بعدما حصل على جائزة أفضل تصوير سينمائي، كما حصل العمل من خلال الثنائي مارك تايلور وستيورت ويلسون على جائزة أفضل "SOUND MIXING ".وأعلنت في لوس أنجلوس الأمريكية القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.وحصلت النجمة لورا ديرن، ذات الـ 53 عامًا، على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «Marriage Story»، فيما نال النجم براد بيت جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «وانس أبون تايم»، الذي اشترك فيه مع ليوناردو ديكابريو.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.