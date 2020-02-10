خواكين فينيكس يثير الجدل بسبب زوجته فى أوسكار 2020

أثار النجم العالمي خواكين فينيكس الجدل بسبب احتضانه لزوجته روني مارا، وتقبيله لها خلال تواجدهما على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الاوسكار الـ92 المقام على مسرح دولبي.ويشارك خواكين بالأوسكار للمنافسة على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الجوكر"، الذي قارب بشكل كبير على حصوله على اللقب من خلال، بعد العديد من الترشيحات العالمية.وتعامل النجم العالمي مع زوجته، يشابه ما يفعله الفنان المصري أحمد الفيشاوي مع زوجته خلال تواجدهما في المحافل الفنية المختلفة في مصر والتي كانت أبرزها مهرجان الجونة.وأعلنت القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.وحصلت النجمة لورا ديرن، ذو الـ 53 عامًا، على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «Marriage Story»، فيما نال النجم براد بيت جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «وانس أبون تايم»، الذي اشترك فيه مع ليوناردو ديكابريو.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.