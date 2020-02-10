«Ford v Ferrari» يحصد ثاني جوائزه في الأوسكار بأفضل مونتاج

حصل المونيتر مايكل مكوسكر وأندرو بوكلاند على جائزة أفضل مونتاج عن فيلم «Ford v Ferrari»، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 المقام على مسرح دولبي.ووتعتبر تلك الجائزة هي الثانية لفيلم «Ford v Ferrari»، حيث العمل نال أولى جوائزه من خلال حصوله على جائزة أفضل SOUND EDITING.وأعلنت في لوس أنجلوس الأمريكية القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.