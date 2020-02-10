لورا ديرن تحصد لقب أفضل ممثلة مساعدة في أوسكار 2020

حصلت النجمة لورا ديرن، ذو الـ 53 عامًا، على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «Marriage Story»، في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقام على مسرح دولبي.فيلم Marriage Story من بطولة سكارلت جوهانسون، لورا ديرن، ميريت ويفر، آدم دريفر، راي ليوتا، مارك اوبراين، والاس شون، آلان ألدا، جولي هاجرتي، كايل بورنهيمر، ومن تأليف وإخراج نوح باومباخ.الفيلم يدور حول نظرة المؤلف والمخرج نوح باومباخ الحازمة والتي تشمل العديد من وجهات النظر من أول الرحمة إلى الانفصال بسبب المشاكل التي تعيق الزواج.وأعلنت في لوس أنجلوس الأمريكية القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.