براد بيت يتوج بـ«أفضل ممثل مساعد» ويخرج لسانه لمنتقديه

حصل النجم براد بيت على جائزة أفضل ممثل مساعد، في حفل جوائز الأوسكار المقام على مسرح دولبي الآن، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.وظهر براد وهو يرقص على مسرح الحفل، وأثنى خلال كلمته على التعاون مع النجم ليوناردو ديكابريو خلال فيلمهما «وانس أبونا تايم»، وأنهى كلمته وهو يخرج «لسان»" لكل من شكك في إمكانية حصده للجائزة.وأعلنت في لوس أنجليس الأمريكية القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.