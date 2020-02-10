«Toy Story 4» يحصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بالأوسكار

حصل فيلم «Tory Story 4» على ثاني جوائز حفل الأوسكار والمقام على مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس.وحصد الفيلم جائزة أفضل فيلم «رسوم متحركة»، بعد منافسة مع أربعة أفلام أخرى وهي «لوست ماي بدي» و«كلاوس» و«ميسينج لينك» و«دراجون».وأعلنت في لوس أنجلوس الأمريكية القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم «الجوكر» الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام «الأيرلندي» و«1917» و«ذات مرة في هوليوود» وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.