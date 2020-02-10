بث مباشر.. حفل الأوسكار 2020

انطلق حفل توزيع جوائز أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة (الأوسكار) في نسخته الـ92، المقام على مسرح دولبي بلوس أنجلوس، بحضور نجوم السينما والتلفزيون في هوليوود.واتاحت الأكاديمية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إمكانية متابعة البث الحي لوصول النجوم على الريد كاربت، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الخاصة معهم. ويقدم موقع "البوابة نيوز" لقرائه الأعزاء، بثا مباشراً لتوافد النجوم من خلال رابط الفيديو التالي.ومن المقرر بث الحفل على الهواء مباشرة من خلال شبكة تلفزيون "ABC" الأمريكية، بالإضافة إلى بث حي في أكثر من 225 دولة ومنطقة حول العالم. وخلال التقرير التالي نرصد أبرز معلومات الحفل.