روبرت دى نيرو وآل باتشينو على السجادة الحمراء لأوسكار 2020 (صور)

حضر كل من روبرت دي نيرو، وآل باتشينو، إلى حفل أوسكار 2020 مرتدين بدل سوداء.واختار دي نيرو ارتداء مظهرًا رائعًا، ربطة عنق سادة وقميص أبيض، بينما اختار آل باتشينو بدلة سوداء بتفاصيل مخملية تلائم حذائه.