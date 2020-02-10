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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعلن وفاة 91 حالة جديدة بفيروس «كورونا»

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:37 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الصينية بإقليم هوبي، وفاة 91 حالة جديدة جراء الفيروس المتفشي بالبلاد والذي تخطى حتى الآن الـ800 حالة وفاة.

وبذلك، تجاوزت حالات الوفيات ضحايا مرض سارس الذي يصيب الجهاز التنفسي، وتسبب في حالة هلع على مستوى العالم مطلع الألفية الثالثة، وكانت بداية تفشي سارس في الصين أيضا.

وتجاوزت حالات الإصابة المؤكدة في الصين وحدها 36 ألفًا و600 شخص في أقل من شهرين، بعد أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن فيروس "سارس" الذي انتشر بين عامي 2002 و2003 كان قد تسبب في وفاة 774 شخصًا وأصاب 8100 آخرين في 26 دولة خلال ثمانية أشهر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وكان 45 بالمئة من إجمالي المصابين بسارس في الصين.

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