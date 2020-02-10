عمرو أديب: يجب الإبلاغ عن المدرسين المتحرشين

وصف الإعلامي عمرو أديب، الحكم بفصل مدرس بالإسكندرية تحرش بـ120 طالبة، بأنه حكم تاريخي.وقال أديب خلال تقديم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إن غالبية المدرسين أفاضل ومحترمين، لكن هذا لا ينفي وجود آخرين متحرشين، ويجب حماية الأطفال منهم، ويجب الإبلاغ عنهم، وتقديم الرعاية النفسية للأطفال الذين تعرضوا للإيذاء.وأضاف:«مدرس يتحرش بـ 120 طالبة لم تنهيه أخلاق ولا مبادئ، وأنا أقول لأي مدرس إذا علم بشخص مثل هذا يبلغ عنه؛ لأنك لا تتخيل كم الألم الذي يكبر به الطفل؛ لأنها مسألة سرية، لن تعرفوا ماذا فعل بالطفل، وماذا طلب منه أن يفعل، أهم حاجة الكشف والوعي والمراقبة، وأن المدرس المتحرش يبقى سامعني وخايف، ويتوقف عن هذا الأمر تمامًا».ووجه «أديب»، رسالة لأولياء الأمور:«إذا تحرش مدرس خاص ببنتك أو ابنك لا تكتفي بأن تطرده، وإنما بلغ عنه؛ لأنه سيتحرش بآخرين».