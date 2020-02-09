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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فريدة الشوباشي: «مفيش حاجة اسمها الأمة الإسلامية»

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:45 م
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
أحمد عبد الرازق
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قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف كل عناصر القوة للدولة وتعمل على تفكيكها، مؤكدة أن هؤلاء يعتمدون على القتل ويستهدفون انهيار الدولة.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "المواجهة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "مفيش حاجة اسمها الأمة الإسلامية، ولو قولت أنه فيه أمة إسلامية يبقى لازم أقول أنه فيه أمة يهودية"، مضيفة: "أنا رأيي كدة وأرجو أن اللي بيشتموا فيا يسمحولي برأيي".

وتابعت الشوباشي: "نحن دول عربية بيننا روابط ومصر دولة أفريقية لها روابط مع العالم لكن ليس من منطلق الدين وإنما من منطلق القيم".

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