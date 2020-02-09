«الأوقاف» تكشف حقيقة وقف نشأت زارع بسبب تصريحات «الفتوحات الإسلامية»

أكد جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن نشأت زارع لم يُعاقب بسبب تصريحاته حول الاعتذار عن الفتوحات الإسلامية، موضحًا أنه صدر حكمًا ضده بنزوله درجة وظيفية بسبب سفره للخارج لعدة دول دون إذن من الأوقاف.وقال طايع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، إن الحكم القضائي صدر بالتزامن مع تصريحات نشأت زارع حول "الفتوحات الإسلامية"، ولذلك اعتبر البعض أن عقابه جاء بسبب هذه التصريحات.وأضاف طايع: "نشأت زارع مش مفكر ولا باحث، وكان من المفترض أن يدع الأمور هذه للمفكرين، ونرفض أن يتحول الإمام الى منظر سياسي، والأولى أن يترك زارع الأمر لدار الإفتاء والأزهر".