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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«يكرهون المسيحيين».. لماذا طالب البرلمان البريطاني بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية؟

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:27 م
البرلمان البريطاني
البرلمان البريطاني
محمود عرفات
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سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الضوء على جلسة البرلمان البريطاني التي عُقدت الخميس الماضي؛ لمناقشة وضع جماعة الإخوان الإرهابية في بريطانيا.

وأوضح الباز في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن بريطانيا ظلت لفترة من الزمن تفتح ذراعيها لكل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ولكن في هذه الجلسة قالت كلامًا مختلفًا تمامًا عن الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن مصر في أوقات سابقة قدمت لبريطانيا كل ما يثبت أن الإخوان جماعة إرهابية.

وأشار إلى أن نواب البرلمان البريطاني أكدوا خلال الجلسة أن الجماعة الإرهابية تحض طوال الوقت على الكراهية، وتحرض على المسيحيين، بل وتحرض ضد المسلمين الذين ينضمون للجيش البريطاني، وتحرض على قتلهم، وتستغل المساجد استغلالًا سيئًا لصالح جماعتهم.

وواصل أن أعضاء البرلمان أكدوا أن الجماعة الإرهابية تخفي أتباعها وسط الشعوب وتروج لكراهية المسيحيين، كما سلط أعضاء البرلمان الضوء على تطبيق يورو فتاوى، الذي تستعين به جماعة الإخوان الإرهابية لنشر فتاوى يوسف القرضاوي، التي تحرض على إيذاء المسيحيين وضرورة استهداف المسلمين الذين ينضمون للجيش البريطاني، وعليه طالب البرلمان البريطانين بتصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

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