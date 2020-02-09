تصل لـ 100 جنيه.. ارتفاع أسعار الكمامات بسبب «كورونا»

أوضح الدكتور أمجد عبدالحميد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أسباب ارتفاع أسعار الكمامات، قائلًا إن سعر الكمامات أصبح الضعف بعد حالة الهلع المنتشرة حاليًّا، حيث إن هناك فوبيا تخزين كميات من الكمامات، احتياطًا في حال انتشار الفيروس.وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن هذه الممارسات الخاطئة تسببت في وصول سعر الكمامة من 10 إلى 100 جنيه، بعد أن كانت أقل من 10 جنيهات قبل الإعلان عن فيروس كورونا.كما أوضح أنه لا توجد أي حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن في مصر، مؤكدًا أن مصر على أتمَّ الاستعداد لمواجهة ظهور أي حالة إصابة بالفيروس.وطمأن رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، المواطنين بأن الوضع لا يستدعى حالة الهلع وتخزين الكمامات بهذا الشكل، معقبًا: "ده مش أكل وشرْب يتخزن بالطريقة دي".