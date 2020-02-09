«التعليم العالي» تكشف: هل طُبق قرار حظر النقاب بالجامعات؟

علق الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، على قرار حظر النقاب على الباحثات، في جامعتي القاهرة وعين الشمس، قائلًا: إن الباحثات احترمن قرار الجامعة، وتم تطبيق القرار بشكل سلس بالنسبة لمدرجات الدراسة والمستشفيات الجامعية، في الوظائف التي تتطلب كشف الوجه والتواصل مع الطلاب.وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أنه صدر قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات، والقرار الذي يخص جامعة القاهرة، يعطي الحق لرؤساء الجامعات بتطبيق القرار نفسه، وليس هناك من يمنع تطبيقه.وفي سياق متصل، أشار عبدالغفار إلى أن المستشفيات الجامعية كافة، اتخذت الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي مخاطر صحية، وتم عقد ندوات مبكرة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، واستخدمت الوسائل الحديثة للتوعية بشأن فيروس كورونا، وكيفية الوقاية من الإصابة.وأضاف أنه تم التأكد من إجراءات النظافة داخل الجامعات، مشيرًا إلى أن الجامعات بها 3 ملايين طالب، والشباب الجامعي واعٍ.