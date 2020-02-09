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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المصل واللقاح»: مصر مستعدة لمواجهة «كورونا»

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:04 م
كورونا
كورونا
رباب الأهواني
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قال الدكتور أمجد عبدالحميد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنه لا توجد أي حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن في مصر، مؤكدًا أن مصر على أتم الاستعداد لمواجهة ظهور أي إصابات بالفيروس.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن أعراض فيروس كورونا تشبه أعراض الإنفلونزا العادية، لافتًا إلى أن أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا هو ارتفاع درجة الحرارة الشديد لتصل لأكثر من 39 درجة، وليس الكحة.

كما أوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن استمرار ارتفاع درجة حرارة الجسم والإصابة بالالتهاب الرئوي، تمثل مضاعفات الإصابة بـ«كورونا».

وأشار الحداد إلى أن هناك احتياطات عامة لمرضى الإنفلونزا والحساسية بارتداء الكمامة، وعدم خروج الأطفال وكبار السن من مرضى الحساسية في نوبة الهواء الشديدة، مع غسل الأيدي باستمرار، بالإضافة إلى حملات توعية بالمدارس بتهوية الفصول، وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب.

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