علي الدين هلال: السيسي يعرف ماذا يريد ولا يفصح دائمًا عنه

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، إن مصر مثل سفينة تقترب من بر الأمان، لكنها ما زالت وسط بحر مضطرب إقليميًا ودوليًا.وأضاف هلال خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر حققت الكثير لكن ما زال مبكرًا الاحتفال أو تهنئة أنفسنا، وإنما ننتقل من إنجاز إلى إنجاز أكبر.وأردف: "نسير في الطريق السليم، واجهتنا تحديات، وما زالت تواجهنا تحديات آخرى، لكننا نسير في الاتجاه السليم".وأكد الدكتور علي الدين هلال، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رجل يعرف ماذا يريد، لا يفصح دائمًا عنه، يترك لك مخيلة التفكير لماذا يفعل ذلك، مردفًا:"بدأ يشتري سلاح، وناس كثير انتقدت لماذا يشتري سلاحًا، اليوم ظهر لماذا اشترى سلاحًا، فهو رجل عنده رؤية شاملة، لا يتحدث في النظريات كثيرًا".وتابع: "عنده شجاعة شخصية وجرأة في اتخاذ القرار، فتح ملفات لم يجرؤ رؤساء سابقين على فتحها أو الاقتراب منها".