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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: الأمريكيون يموتون مبكرا رغم الإنفاق الصحي الضخم

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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كشفت دراسة أمريكية عن أن الأمريكيين ينفقون أكثر على الرعاية الصحية مقارنة بغيرهم من مواطني الدول الغنية الأخرى لكنهم يموتون في وقت مبكر.

وأوضحت دراسة نشرها "صندوق الكومنولث"، أن الإنفاق على الرعاية الصحية في الولايات المتحدة مثل 16.9% من حجم الاقتصاد الأمريكي في 2018، أي ما يقرب من ضعف متوسط الدولة المتقدمة، وفق قناة "CNN" الأمريكية.

وأشارت الدراسة إلى أن الأمريكيين ينفقون أكثر من 10 آلاف دولار للشخص الواحد على الرعاية الصحية، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي أنفقه الأستراليون والكنديون والبريطانيون.

وقال التقرير إنه يتم الانفاق كثيرا على الرعاية الصحية الخاصة، بما في ذلك أقساط التغطية التي يتولاها صاحب العمل حيث ينفق الأمريكيون خمسة أضعاف الكنديين ثاني أكبر دولة ينفق شعبها على الرعاية الصحية في العالم، رغم ذلك لم يترجم هذا الانفاق الضخم إلى نتائج صحية أفضل بالنسبة لمواطني الولايات المتحدة.

وبلغ متوسط عمر الأمريكيين 78.6 عامًا مقارنة بـ 80.7 عامًا السائد بين 36 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمثلا السويسريون يعيشون أطول بمتوسط عمر يبلغ 83.6 عامًا.

ومع ذلك كان متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة أقل من المعدل الحالي، وارتفع للمرة الأولى منذ أربع سنوات مع انخفاض عدد حالات تناول جرعات الدواء المميتة وتقليل ستة من الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة.

وكانت الولايات المتحدة لديها أعلى معدل انتحار حيث سجلت 14 حالة وفاة لكل 100 ألف مواطن مقارنة بمتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 11.5 حالة وفاة.

كما وجدت دراسات منفصلة العام الماضي أن معدل الانتحار في الولايات المتحدة في عام 2017 كان أعلى بنسبة 33 % عن عام 1999، وأن النسبة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا زادت بشكل ملحوظ بين عامي 2000 و2017، مقارنة بانخفاض معدل الانتحار العالمي بمقدار الثلث منذ عام 1990.

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