رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«كورونا حديث الساعة» ندوة بصالون «المصريين الأحرار» الثقافي بمطروح

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:45 م
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
إسلام نصير
طباعة
عقد حزب المصريين الأحرار أمانة مطروح، الصالون الثقافي بعنوان "كورونا حديث الساعة" بحضور سلطان الشيخ الزعيري أمين الحزب بالمحافظة والدكتورة نعمة بسيوني أمينة المرأة بالحزب ومني يوسف أمينة التدريب والتثقيف وعدد من أمناء اللجان وأعضاء الحزب بمطروح.

وناقش الصالون ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن فيروس كورونا الجديد وتحويل مستشفى النجيلة إلى حجر صحي لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية المتواجد بها فيروس كورونا الجديد وكذلك استقبال أي حالات اشتباه للفيروس بالمستشفى.

ووزعت الدكتورة نعمة بسيوني ومنى يوسف منشور توضيحي عن الفيروس وطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية الواجب الأخذ بها للوقاية من الأمراض الفيروسية والبكتيرية سريعة التنقل بين المواطنين وطلاب المدارس.
«كورونا حديث الساعة» ندوة بصالون «المصريين الأحرار» الثقافي بمطروح
«كورونا حديث الساعة» ندوة بصالون «المصريين الأحرار» الثقافي بمطروح
«كورونا حديث الساعة» ندوة بصالون «المصريين الأحرار» الثقافي بمطروح
«كورونا حديث الساعة» ندوة بصالون «المصريين الأحرار» الثقافي بمطروح
«كورونا حديث الساعة» ندوة بصالون «المصريين الأحرار» الثقافي بمطروح
«كورونا حديث الساعة» ندوة بصالون «المصريين الأحرار» الثقافي بمطروح

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 6 دقيقة

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

منذ يوم

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

منذ أقل من ساعتين

«المصل واللقاح»: الحرارة الشديدة الفرق بين «كورونا» والإنفلونزا

منذ حوالي 11 ساعة

«شكرى» يكشف آخر مستجدات مفاوضات «النهضة»

الصور

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

الأكثر قراءة

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

«المصل واللقاح»: الحرارة الشديدة الفرق بين «كورونا» والإنفلونزا

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

«تحدي تناول البيض النيء» يصل مصر

السباحة 30 دقيقة تحرق 350 سعرة حرارية

مأكولات طبيعية تحارب «الكبد الدهنى»

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

قوافل قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية

وفد طلابى سعودى يشارك فى مسابقة لغة الضاد بالجامعة العربية

«ورش فنية» ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام سينما المرأة

إبراهيم أحمد عيسى في القائمة الطويلة بجائزة راشد عن «حكاية الأشبوني»