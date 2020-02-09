«كورونا حديث الساعة» ندوة بصالون «المصريين الأحرار» الثقافي بمطروح

عقد حزب المصريين الأحرار أمانة مطروح، الصالون الثقافي بعنوان "كورونا حديث الساعة" بحضور سلطان الشيخ الزعيري أمين الحزب بالمحافظة والدكتورة نعمة بسيوني أمينة المرأة بالحزب ومني يوسف أمينة التدريب والتثقيف وعدد من أمناء اللجان وأعضاء الحزب بمطروح.وناقش الصالون ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن فيروس كورونا الجديد وتحويل مستشفى النجيلة إلى حجر صحي لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية المتواجد بها فيروس كورونا الجديد وكذلك استقبال أي حالات اشتباه للفيروس بالمستشفى.ووزعت الدكتورة نعمة بسيوني ومنى يوسف منشور توضيحي عن الفيروس وطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية الواجب الأخذ بها للوقاية من الأمراض الفيروسية والبكتيرية سريعة التنقل بين المواطنين وطلاب المدارس.