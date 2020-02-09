«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

انتشر مرض "الإنفلونزا" في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل هذا الموسم حوالي 22 مليون مصاب، و12 ألف حالة وفاة بسببه،وذلك بالتزامن مع انتشار وباء " كورونا" في الصين وعدد من دول العالم، وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يلاحظ أن هذا الوباء في الولايات المتحدة لم يحدث منذ فترة طويلة.ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، فإن إنفلونزا " В" تهيمن هذا العام،رغم أنها عادة ما تكون أقل انتشارا وشيوعا، بالإضافة إلى فيروس "H1N1" الوبائي الموسمي الذي يسبب المرض المعروف باسم إنفلونزا الخنازير.ويشار إلى أن الفيروس قد عبر بالفعل المحيط ووصل إلى أوروبا، حيث تم الإبلاغ في اوروبا عن 26 حالة وفاة بسبب الإنفلونزا من نوفمبر 2019 إلى فبراير 2020، وفق موقع "tsargrad".بينما لم يصل الفيروس بعد إلى روسيا، ولكن هناك العديد من المدارس التي تخضع الآن للحجر الصحي في العديد من المناطق.