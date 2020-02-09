عبدالعال لـ رئيس هيئة الرقابة المالية: «شيل إيدك من جيبك»

نبه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يقوم بنزع يده من "جيبه".وقال عبدالعال، لـ"عمران": "لما تتكلم شيل إيدك من جيبك"، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون التمويل الاستهلاكي، والذي يناقشه المجلس في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، والتي كان يُعقب فيها عمران علي بعض كلمات النواب.