أول صور من مسرح «مذبحة حدائق الأهرام»

حصلت "الدستور" على أول صور من موقع العثور على 3 جثث من أسرة واحدة في حدائق الأهرام، في الواقعة التي عرفت بمذبحة حدائق الأهرام.أمر اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف على دوافعها، حيث بدأ فريق البحث بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث في فحص خلافات الأسرة العائلية، بالإضافة إلى علاقات الزوج في عمله، وحصر خلافاته، خاصة أنه يعمل مقاولا.وكشفت التحريات أن الزوجة تدعى "إيمان"، تبلغ من العمر 34 عاما، ربة منزل، عثر عليها في "بلكونة" الشقة مخنوقة بـ"كوفية" الزوج.الزوج يدعى "أشرف. ص"، يبلغ من العمر 45 سنة، يعمل مقاولًا، عثر على جثته في منور المنزل، ومصابا بكسور، وتوفى إثر كسر في قاع الجمجمة.الطفلة تدعى "نجوى أشرف"، تبلغ من العمر 9 أشهر، عثر على جثتها في منور المنزل بجوار جثة الأب، وتوفيت نتيجة كسر في قاع الجمجمة.