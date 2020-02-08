أول ظهور لسيدة عزبة الهجانة داخل المستشفى بعد لقاء الرئيس

عرض الإعلامي عمرو خليل، صورة للسيدة فادية أحمد، التي التقت الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس خلال تفقده لعزية الهجانة، وذلك من داخل المستشفى العسكري التي انتقلت إليها لتخضع للفحوصات الطبية.وقالت السيدة فادية، في مداخلة هاتفية مع عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، إنها خضعت للكشف الطبي، لكن الطبيب أخبرها أنه لا يمكن إجراء جراحة لها، موضحة أنها بانتظار الخضوع لكشف عند طبيب الأمراض القلبية غدًا.وأضافت: «الرئيس ربنا يخليه، ويطرح البركة فيه، مكسرش خاطري، قال لي عينيا ليكي، ملناش بركة إلا أنت».ولفت الإعلامي عمرو خليل، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتوجيه قافلة طبية للكشف بالمجان على أهالي عزبة الهجان، وذلك من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.