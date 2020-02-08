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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جابر عصفور: الأزهر تجاوز حدوده ولا نريد سلطته الدينية (فيديو)

السبت 08/فبراير/2020 - 11:28 م
جابر عصفور
جابر عصفور
أحمد عبد الرازق
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قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إنه لا يوجد جديد في تجديد الخطاب الدينى من قبل المؤسسة الدينية الرسمية (الأزهر).

وأضاف "عصفور" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية أون إي، أنه لا يحق للأزهر التقدم للأمة والشعب بقوانين، وما يحدث تجاوز لحدوده، مضيفًا: "هذا تجاوز لحدوده، يجب وضعه في حدوده، وإذا كان مؤسسة تعليمية فعليه التفكير فى المضي بمصر للأمام".

وواصل: "لا نريد أن يكون الأزهر سلطة دينية فلا سلطة فى الإسلام وهذا يعيدنا لعصر الكهنوت الأوروبى القديم الذى ثارت عليه أوروبا وتحررت منذ القدم".

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