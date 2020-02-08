أطرف وأغرب المواقف المضحكة خلال حفلات الأوسكار (فيديو)

عرض برنامج It's Show Time، أشهر المواقف الطريفة التي حدثت على مدار حفلات الأوسكار، وذلك قبل أيام من حفل الأوسكار 2020.وقالت الإعلامية مها الصغير، خلال حلقة البرنامج، المذاع عبر فضائية cbc، إن من أطرف المواقف التي حدثت هي تبديل الأظرف في عام 2017، في جائزة أفضل فيلم "اللا لاند"، بدلًا من الفيلم الفائز بالجائزة "مون لايت".وأضافت أن نفس المشهد تكرر في عام 64، حيث تبدلت الأظرف في فئة أفضل موسيقى تصويرية، والتي قدمها النجم سامي ديفيد جينور، وأعلن اسم غير مرشح للجائزة قبل تصحيح الخطأ وكان الفيلم الفائز وهو "اندريه بريفت" عن فيلم lrma la douce.وتابعت، أما النجمة جينفر لورانس، فتعرضت لأكثر من موقف محرج خلال سقوطها أكثر من مرة في حفلات الأوسكار وكانت الواقعة الأشهر عام 2013 وقبل أن تتسلم جائزة أحسن ممثلة.واستطردت: "في عام 97 تعرض الممثل الأمريكي كوبا جودينج جونير، الفائز بجائز أفضل ممثل مساعد، لموقف محرج بعدما انفعل على المسرح عندما استعجلته الموسيقى للانتهاء من كلمته وتحدث بطريقة غريبة أذهلت الجميع".وفي 2003 ارتبطت بالخروج عن النص من المخرج مايكل مور، عندما خصص كلمته بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم وثائقي للحديث عن السياسة والذي أكد فيه رفضه للغزو الأمريكي للعراق ووصفه بأنه أمر مشين.يذكر أن حفل الأوسكار 2020 من المقرر أن نبدأ فعالياته يوم الإثنين 10 فبراير الجاري.