خبير اقتصادي: الاهتمام بصناعة "الغزل والنسيج" يعيد القطن المصري لسابق عهده

أشاد إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بصناعة الغزل والنسيج، موضحًا أن الرئيس السيسي يقود حمله من أجل الاهتمام بالصناعة المصرية وحل مشكلات المصانع المتعثرة، حيث أن تلك الخطوة مهمة للغاية كونها تقلل عدد الاستيراد من الخارج، وتفتح أسواق جديدة في مصر.وأضاف "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، أن السيسي وجه بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية.وأشاد الخبير الاقتصادي، بمبادرة الرئيس السيسي بتطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.