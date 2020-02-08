السجيني: قانون تنظيم ساحات الانتظار للقضاء على ظاهرة «السايس»

قال المهندس أحمد السجيني الأمين العام لائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار، بهدف القضاء على ظاهرة "السايس"، سينص على أن تقام مناقصات على مستوى المحافظات أو المدن أو الأحياء، ليتم إسنادها إلى شركة تكون مسئولة أمام الدولة مسئولية فنية وجنائية عن تنظيم الساحات.وأضاف السجيني، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهاز الإداري بالدولة لا يمكن بإمكانياته، أن يتابع تنفيذ القانون في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يمكن البدء بتجارب في بعض الأحياء والشوارع الرئيسية.وناقشت الجلسة العامة اليوم تقرير لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية حول مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار بهدف القضاء على ظاهرة "السياس"، وأعمال البلطجة التي تمارس من جانب هؤلاء الأشخاص.