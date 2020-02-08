«القباج»: شكلت «دويتو» عمل مع غادة والي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها شكلت "دويتو" عمل مع الدكتورة غادة والي، مؤكدة أنهما رفقاء درب، وجمعهما هدف البناء، كما أنهما كانا يدركان أن طبيعة عمل الوزارة ليست سهلة.وأضافت نيفين القباج، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، مساء السبت، أنها تعلمت الكثير من الدكتورة غادة والي، متابعة: "كنا خير داعم لبعض".كما أعربت نيفين القباج عن تقديرها لزملائها بوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تسعى لتحقيق إنجازات جديدة بالتعاون مع فريق عمل الوزارة واستكمال العمل السابق، بالإضافة إلى فتح ملفات جديدة.