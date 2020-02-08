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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مفوضة الاتحاد الإفريقي: مصر دعمت كل ملفات القارة السمراء

السبت 08/فبراير/2020 - 07:59 م
أماني أبوزيد
أماني أبوزيد
رباب الأهواني
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قالت الدكتورة أماني أبوزيد مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، إن الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي تميزت بعقد اجتماعات رفيعة المستوى جعلت الملفات الإفريقية تحتل صدارة الدول الكبرى، لافتة إلى أن مصر احتضنت العديد من الفعاليات لدفع حركة التنمية في القارة الإفريقية.

وأضافت مفوضة الاتحاد الإفريقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، مساء السبت، أن مسئولية مصر تجاه القارة الإفريقية مستمرة سواء أكانت تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، أو في حالة انتهاء مدتها.

وأوضحت مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، أن مصر دعمت التحول الرقمي الشامل على مستوى القارة الإفريقية، وهو ما سيدفع القارة للأمام، مؤكدة أن مصر عملت على دعم كل الملفات الإفريقية على مستوى المحافل الدولية.

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