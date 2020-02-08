الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

"أنا كنت لا أسير على طريق نادية لطفي، فكيف أجد ممثلة أخرى تسير على نفس الطريق، وبصراحة أنا لست قادرة على أن أسير على الخط الذي أحب أن أسير عليه، لأننا نعيش اليوم غلط في غلط".

هكذا تحدث الفنانة نادية لطفي في حوارها مع جريدة الجمهورية عام 1987، عن الفنانات اللاتي يسرن على دربها.

وتطرقت نادية لطفي في حوارها، عما تفعله آنذاك، فقالت، أنها تعد حملة لجمع تبرعات للفنانين العجزة والمحتاجين والأرامل والأيتام من أسر الفنانين الراحلين.

وأشارت، إلى أنها تفعل ذلك، وتتصدى لتدشين تلك الحملات، لأن حال الروتين واللوائح تقف حائلًا أو تعطل وجود هذه المساعدات للفنانين مما يمنعهم هؤلاء الفنانين من الاستمرار في حياتهم على النحو المُرضي.

ولم تنكر في حوارها، أن مواقف الفنانين في حالة مدير التصوير الراحل عادل عبد العظيم، قد تحملوا كل التكاليف ، بعيدًا عن النقابة التي لم تصرف سوى خمسمائة جنيه تكاليف الدفن والمآتم.