مفيد فوزي: «بحب بصدق مش زي محمود حميدة»

وجه الإعلامي الكبير مفيد فوزي، رسالة إلى النساء خلال لقائه مع الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "تحيا الستات" المذاع عبر فضائية "النهار".وقال فوزي: "من حق المرأة تعيش بشكل جيد، شريطة أن تحافظ على مزاجها العام، وتتحكم بشدة فيما يمكن أن يسمى أثر الهرمونات، وهي الذبذبة في الرأي والملل السريع، والتورط في خناقات تودي بحياتها وتوصلها إلى شاطئ الطلاق، حيث الوحدة الشديدة، والاكتئاب والعذاب والضنا والندم".وأردف مفيد فوزي: "حين أحب امرأة أحبها بصدق وعفوية، وطفولة، ومش هابقى محمود حميدة أبدًا، الحب أسمى المشاعر البشرية، والتمثيل ينجح لفترة ثم يسقط في الطريق".