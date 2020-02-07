كوريا الجنوبية تتحدى «كورونا» بالزواج

ربط الآلاف من الأزواج - بعضهم في أقنعة – خلال حفل زفاف جماعي للكنيسة التوحيدية، على الرغم من المخاوف في كوريا الجنوبية من انتشار تفشي فيروس كورونا.ووزّعت الكنيسة التي أسسها "صن ميونغ مون" - والتي تبجل أتباعه كالمسيح - أغطية الوجه على الحشود البالغ عددها 30000 شخص.وسجلت كوريا الجنوبية 24 حالة من حالات اندلاع الفيروس التاجي الجديدة التي ظهرت في الصين المجاورة لهم، حيث تم تأكيد أكثر من 30000 حالة، ومنعت سيول دخول الأجانب الذين كانوا في الآونة الأخيرة في ووهان مركز الوباء.الصين ترفع شعار "بلاها زواج"، بعد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا إلى 259 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد الحالات 2 في جميع أنحاء العالم.وقال بيان لوزارة الشئون المدنية: "في حالة الإعلان عن تسجيل الزواج أو الوعد به في 2 فبراير من هذا العام، ننصحك بإلغائه لمنع الإصابة بكورونا".وكانت بكين وشانجهاي ومدن أخرى قررت في وقت سابق تقديم خدمات تسجيل حفلات الزفاف في الموعد، وقالت الوزارة إنها ستوقف مؤقتًا خدمات استشارات الزواج وطلبت من الجمهور عدم إقامة حفلات الزفاف.إحصائيات المرض حول العالمكشفت منظمة الصحة العالمية عن إحصائيات عن فيروس كورونا الذي تسبب مؤخرًا في خلق من حالة من الرعب العالم.وأوضح العلماء، أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة وصلت إلى أكثر من 25 ألف أغلبها في الصين، بالإضافة إلى وفاة 600 شخص بمعدل 2 من كل 100 مصاب بالفيروس.وأضاف التقرير أن 24 دولة انتشر فيها فيروس كورونا والإمارات هي الوحيدة بمنطقة شرق المتوسط.