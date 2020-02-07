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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصطفى بكري: خطة السلام لن تمر ما لم تعترف بحقوق الفلسطينيين

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:33 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، ولن تمر الخطة الأمريكية للسلام ما لم تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنها تمنح إسرائيل الأرض والسلام بلا مقابل.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الشهداء يتساقطون والجرحى يأنون، انتفاضة ثالثة حيث اندلعت الخميس المواجهات في الضفة والقدس وحتى داخل ما يسمونه بالخط الأخضر، فالشعب مصمم على الاستمرار".

ولفت بكري، إلى أن مصر أكدت أكثر من مرة من منبر الأمم المتحدة أن الحل دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، هذا الحد الأدنى للحقوق الفلسطينية، مردفًا:"لمن يظن أن الشعب الفلسطيني قابل للخنوع والاستسلام أنتم واهنون، فالأرض الفلسطينية تشتعل في مواجهة المحتل".

واستنكر بكري، لقاء عبدالفتاح برهان رئيس مجلس السيادة السوداني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، قائلًا إنه أصاب الكثيرين بحالة من الإحباط، ومن بينهم أبناء الشعب السوداني الذي لا يمكن يقبل بالتخلي عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع بكري:"مصر مدافع قوي عن القضية الفلسطينية، ومن يقرأ بيان الخارجية المصرية يدرك هذا، لن نتخلى عن شعبنا الفلسطيني ولا حقوقه الثابتة والمشروعة".

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