شريف دلاور: كورونا ليس حربا بيولوجية لهذه الأسباب

قال الخبير الاقتصادي شريف دلاور، إن الحروب البيولوجية تم استخدامها في الحرب العالمية الثانية، ثم وقعت 108 دول على بروتوكول في جنيف عام 1925، لمنع استخدام هذه الأسلحة، وتحول البروتوكول إلى معاهدة دولية سنة 1975 وقعت عليها كل الدول، وعقدت 8 مؤتمرات لمراجعة المواقف.وأكد دلاور خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا يمكن أن يكون فيروس كورونا حربًا بيولوجيًا، لعدة أسباب أهمها أن الهزة الاقتصادية نتيجة الفيروس تؤثر على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي أيضًا، وليس الاقتصاد الصيني فقط.ولفت إلى أن الصين بلد واع ولو وجد أي اعتداء لاكتشف فورًا، فضلًا عن أن حروب الجيل الخامس هي أكثر تأثيرًا من الحروب الفيروسية.وأوضح أنه لا أحد يفكر في حرب جرثومية إلا إذا أراد القضاء على العالم بما فيها بلده، لأن الكل يتأثر.وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الاقتصاد العالمي كان يستهدف نمو 2.5%، والآن انخفض إلى 2.2%.