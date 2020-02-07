ارتفاع أسعار الكمامات الطبية بنسبة 100%

عرضت كاميرا برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» تقريرا مصورا عن تداعيات فيروس كورونا على المواطنين بمصر، الذين أقبلوا بشكل كبير على شراء الكمامات للوقاية، رغم عدم وجود الفيروس بمصر.وأظهر الفيديو أحد المواطنين بصحبة أسرته وهم يرتدون الكمامات، مؤكدًا أنه يحرص على حمايتهم، قائلًا: «إحنا خايفين من الفيروس»، وقالت إحدى المواطنات إنها تنبه أولادها بشدة بالحرص على أنفسهم وعدم لمس أي أشياء أو أجسام في الشوارع.وفي ذات السياق، أكد إيهاب محمدي تاجر وموزع مستلزمات طبية، أن هناك حالة هلع وإقبالا كبيرا وغير مبرر على أسعار الكمامات، وتضاعف ثمنها بنسبة 100% نتيجة الإقبال الشديد عليها.