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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ارتفاع أسعار الكمامات الطبية بنسبة 100%

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عرضت كاميرا برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» تقريرا مصورا عن تداعيات فيروس كورونا على المواطنين بمصر، الذين أقبلوا بشكل كبير على شراء الكمامات للوقاية، رغم عدم وجود الفيروس بمصر.

وأظهر الفيديو أحد المواطنين بصحبة أسرته وهم يرتدون الكمامات، مؤكدًا أنه يحرص على حمايتهم، قائلًا: «إحنا خايفين من الفيروس»، وقالت إحدى المواطنات إنها تنبه أولادها بشدة بالحرص على أنفسهم وعدم لمس أي أشياء أو أجسام في الشوارع.

وفي ذات السياق، أكد إيهاب محمدي تاجر وموزع مستلزمات طبية، أن هناك حالة هلع وإقبالا كبيرا وغير مبرر على أسعار الكمامات، وتضاعف ثمنها بنسبة 100% نتيجة الإقبال الشديد عليها.

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