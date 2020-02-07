واشنطن: تأثير كورونا على أسواق الطاقة هامشي

قال وزير الطاقة الأمريكي، اليوم، إن تأثير فيروس كورونا على أسواق الطاقة هامشي حاليا.أثارت وفاة الطبيب الصيني الذي حاول التحذير من تفشّي فيروس كورونا، موجة غير مسبوقة من الغضب الشعبي والحزن في الصين.وتوفي لي وينليانغ جرّاء إصابته بفيروس كورونا الذي انتقل إليه بينما كان يعالج المرضى في المستشفى المركزي بمدينة ووهان الصينية، مركز انتشار الفيروس.وكان وينليانغ قد بعث رسالة في ديسمبر المنصرم إلى زملائه العاملين في المجال الطبي محذرا من فيروس كان يظنه فيروس "سارس".لكن الشرطة وجهت إليه تعليمات بـ "التوقف عن نشر تعليقات كاذبة" وخضع للتحقيق في تهمة "بث شائعات".وقوبل خبر وفاة وينليانغ بسيل جارف من الحزن على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" - لكن ذلك الحزن سرعان ما تحوّل إلى غضب.