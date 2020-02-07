رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق جزئي لمطار كوبنهاجن بشكل مؤقت بسبب «كورونا»

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات الدنماركية إغلاق جزء من مطار كوبنهاجن بشكل مؤقت؛ لتعقيمه بعد الاشتباه في إصابة مسافرة صينية بفيروس «كورونا» المستجد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "كوبنهاجن بوست"، اليوم الجمعة، نقلا عن مسئولين بالمطار: "إن المرأة أبلغت عن أعراض الإنفلونزا، وأكدت أنها كانت ترتدي قناعا طوال فترة وجودها في المطار، ونُقلِت السيدة الصينية بمجرد وصولها للمطار إلى مستشفى "هفيدوفر" بسيارة إسعاف وتم عزلها، ثم أغلق مبنى الركاب رقم 3 بالمطار مؤقتا لتعقيمه، وعكف معهد المصل الدنماركي على فحص المرأة الصينية، ومن المتوقع أن تصدر النتائج في غضون ساعات قليلة".

من جانبه، أكد مستشفى هفيدوفر استعداده للتعامل مع الحالة، وقال: "نحن دائمًا مستعدون ومدربون جيدًا للتعامل مع مثل هذه الحالات، فنحن نتعامل معها بشكل روتيني"، كما أكدت هيئة الصحة في الدنمارك أن عملية نقل المريضة تمت بشكل مناسب وفقًا للإرشادات، وبالتالي لا داعي للقلق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

منذ حوالي 4 ساعات

الراقصة «فراولة» تتنازل عن اتهام «كفتة» باغتصابها: شهادة سعد الصغير تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

«الأرصاد»: طقس اليوم غير مستقر وأمطار بهذه المناطق

منذ حوالي 19 ساعة

مرتضى منصور يكشف موعد سفر الزمالك إلى قطر

الصور

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

السيسي أبرزهم.. الصين تعلن قائمة قادة العالم الداعمين لها في «حرب كورونا»

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات.. الأحد

إنفوجراف

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

محاولة تهريب 269 قطعة آثار من 3 عصور تاريخية (فيديو)

جريمة قتل بشعة تهز شوارع ولاية كنساس الأمريكية

أمل جديد لعلاج السرطان بخلايا دم بيضاء معدلة

«أبل» مضطرة لدفع غرامة مالية بسبب الممارسة المضللة

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان المطرب شريف الفايد

صندوق التنمية الثقافية يستضيف فعاليات «القاهرة للمونودراما»

وزيرة الثقافة: التأليف المسرحي فقد أحد عباقرته

عواض: قوافل ثقافية ومعارض للكتب تجوب قرى مصر