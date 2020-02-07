إغلاق جزئي لمطار كوبنهاجن بشكل مؤقت بسبب «كورونا»

أعلنت السلطات الدنماركية إغلاق جزء من مطار كوبنهاجن بشكل مؤقت؛ لتعقيمه بعد الاشتباه في إصابة مسافرة صينية بفيروس «كورونا» المستجد.ووفقا لما ذكرته صحيفة "كوبنهاجن بوست"، اليوم الجمعة، نقلا عن مسئولين بالمطار: "إن المرأة أبلغت عن أعراض الإنفلونزا، وأكدت أنها كانت ترتدي قناعا طوال فترة وجودها في المطار، ونُقلِت السيدة الصينية بمجرد وصولها للمطار إلى مستشفى "هفيدوفر" بسيارة إسعاف وتم عزلها، ثم أغلق مبنى الركاب رقم 3 بالمطار مؤقتا لتعقيمه، وعكف معهد المصل الدنماركي على فحص المرأة الصينية، ومن المتوقع أن تصدر النتائج في غضون ساعات قليلة".من جانبه، أكد مستشفى هفيدوفر استعداده للتعامل مع الحالة، وقال: "نحن دائمًا مستعدون ومدربون جيدًا للتعامل مع مثل هذه الحالات، فنحن نتعامل معها بشكل روتيني"، كما أكدت هيئة الصحة في الدنمارك أن عملية نقل المريضة تمت بشكل مناسب وفقًا للإرشادات، وبالتالي لا داعي للقلق.