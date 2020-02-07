رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقابة الصحفيين: حريصون على حقوق الزملاء بجريدة الصباح

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:45 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
الحسين عبيد
طباعة
اجتمع مجلس نقابة الصحفيين أمس الخميس، مع الزملاء بجريدة الصباح، لمناقشة كل ما تردد حول التلويح بإغلاق الجريدة بما يهدد مستقبل الزملاء وحقوقهم، وأكد مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان حرصه الكامل على حقوق الزملاء واستمرار صدور الصحيفة واستقرار الأوضاع بها.

وتقرر استمرار بذل كل الجهود مع كل الأطراف خلال الأيام المقبلة للوصول إلى حلول نهائية وفقًا لخطة متكاملة للتحرك بما يحفظ حقوق الزملاء وحرية الصحافة والتعبير، وللحفاظ على الجريدة كواحدة من المنابر الصحفية المستقرة في مصر.

كما قرر مجلس النقابة، خلال جلسته وبالإجماع، إحالة الاستقالة المسببة من عضوية المجلس والمقدمة من عضو المجلس هشام يونس للجنة التحقيق النقابية، لبحث ما ورد فيها وإحاطة المجلس بنتيجة التحقيق.

وقرر المجلس بالإجماع، تكليف الزميل محمد سعد عبدالحفيظ بمنصب أمين الصندوق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تنفي إيقاف البطاقات التموينية حال عدم التسجيل بـ«دعم مصر»

منذ ساعة و 12 دقيقة

«الصحة العالمية»: لا علاج لـ كورونا حتى الآن

منذ حوالي 3 ساعات

«الأرصاد» تناشد المواطنين عدم تخفيف ملابسهم: «الطقس بارد»

منذ أقل من ساعة

الرقصة «فراولة» تتنازل عن اتهام «كفتة» باغتصابها: شهادة سعد الصغير تكشف التفاصيل

الصور

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

الأكثر قراءة

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمي وبنتها

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

«الصحة العالمية»: لا علاج لـ كورونا حتى الآن

«الأرصاد» تناشد المواطنين عدم تخفيف ملابسهم: «الطقس بارد»

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

فستان الجيل الخامس بحفل توزيع جوائز «البافتا» 2020

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

باحثون: آكل النمل مصدر «كورونا»

الأمطار تخمد حرائق أستراليا

رائدة فضاء أميركية تحطم رقما قياسيا بعد مهمة تاريخية

63 % من الهنود لا يستهلكون البروتين في نظامهم الغذائي

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

«المسرح الشعرى لصلاح عبد الصبور» بـ ثقافة القليوبية

«الجديد في دراسات التصوير الإسلامي» بالمعهد الفرنسي 14 إبريل

«العجوز والبحر» على طاولة «الجزويت» الثقافي بالإسكندرية

هيثم الورداني يناقش «ما لا يمكن إصلاحه» بمركز «سيماتك»