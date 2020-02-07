نقابة الصحفيين: حريصون على حقوق الزملاء بجريدة الصباح

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين أمس الخميس، مع الزملاء بجريدة الصباح، لمناقشة كل ما تردد حول التلويح بإغلاق الجريدة بما يهدد مستقبل الزملاء وحقوقهم، وأكد مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان حرصه الكامل على حقوق الزملاء واستمرار صدور الصحيفة واستقرار الأوضاع بها.وتقرر استمرار بذل كل الجهود مع كل الأطراف خلال الأيام المقبلة للوصول إلى حلول نهائية وفقًا لخطة متكاملة للتحرك بما يحفظ حقوق الزملاء وحرية الصحافة والتعبير، وللحفاظ على الجريدة كواحدة من المنابر الصحفية المستقرة في مصر.كما قرر مجلس النقابة، خلال جلسته وبالإجماع، إحالة الاستقالة المسببة من عضوية المجلس والمقدمة من عضو المجلس هشام يونس للجنة التحقيق النقابية، لبحث ما ورد فيها وإحاطة المجلس بنتيجة التحقيق.وقرر المجلس بالإجماع، تكليف الزميل محمد سعد عبدالحفيظ بمنصب أمين الصندوق.