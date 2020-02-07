حلمى النمنم يرصد 4 مواقف تجاه المصريين فى الخارج تدعو للفخر

قال وزيرالثقافة الأسبق حلمي النمنم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه الرئاسة كان لديه تصور تجاه المصريين في الخارج، لم ينظر إليهم على أنه لهم حق التصويت فقط، وإنما لهم حق الرعاية، وظهر أول موقف عام 2015 عندما قتل الدواعش 23 مصريًا، قام الطيران المصري خلال أقل من 24 ساعة برد الاعتبار ودك مواقع المعتدين، ولم ينتهي الأمر عند ذلك، وإنما وصلنا لمقابرهم وعادت الجثامين.وأضاف «النمنم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه في نفس السنة استحدثت الدولة وزارة دولة لشئون المهاجرين كل اخاتصاصها رعاية المصريين في الخارج.وأشار إلى أن الاهتمام بالمصريين في الخارج يتجلى في مؤتمرات العلماء والفنانين في الخارج، كما ظهر هذا الأسبوع أمرين، الأول استدعاء المصريين الموجودين في الصين وتخصيص مستشفى لهم وتحقيق الرعاية، مردفًا: «هذا شئ نفخر به، ولم تفعله دولة في العالم، ثم بعد 24 ساعة، نرى عودة الصيادين أبناء دمياط الذين احتجزوا في اليمن».وأردف: «تمكن الدولة من إعادة المصريين من أحراش اليمن في ظروفها السياسية، هذا امر ينبغي نقدم التحية لكل من عمل على هذه المهمة، التي أكدت دور الدولة في حماية المواطن في الداخل والخارج».