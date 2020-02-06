رانيا يوسف: «عملت برنامج عن حياتي زي كيم كارداشيان» (فيديو)

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن معاناتها مع السوشيال ميديا، مؤكدة أنها كانت ترد على الشتائم التي تتعرض لها في بداية الأمر.وقالت رانيا خلال لقائها في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي عبر «نجوم إف إم»: «فيه ناس مرضى تدخل تشتمني، في البداية كنت بتضايق وأرد على المتابعين، ولكن بناتي فهموني وقالوا لي أحسنلك لا تقرأي أي تعليقات، وابنتي نانسي هي من تنصحني، وهي أكثر واحدة شبهي ومثلت معي في فيلم "أسوار عالية"، وكانت مبهرة بالنسبة لي وأحبت التمثيل ولكن لم تحب أجواء الصحفيين والجمهور، ولم أساعدها وتعاملت معها بشكل محترف وقرأنا الدور وأول يوم تصوير طلبت منها تحفظ وتتحمل مسئولية دورها ولم أشاهدها حتى الآن في الفيلم، والبنتين واخدين مني كل حاجة تقريبا ولكن نانسي كربون مني».وأضافت: «السوشيال ميديا عايزة تعرفك أنت وحياتك ماشية إزاي وسهلت عليهم هذا وعملت برنامج أعرض من خلاله حياتي على غرار كيم كارداشيان، والحافظ ربنا ولا أخاف من الحسد».