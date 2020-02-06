صلاح فضل: الأزهر حافظ على اللغة والدين من عفن الحكم العثماني

قال الكاتب والمفكر، الدكتور صلاح فضل، إن علاقته بالأزهر الشريف علمية وتاريخية، لافتا إلى أنه ينتمي إلى أسرة أزهرية، كما أنه التحق بجامعة القاهرة عقب الثانوية الأزهرية.وأضاف الدكتور صلاح فضل، خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، أن الأزهر الشريف كان بمثابة الثلاجة الضخمة التي حفظت علوم اللغة العربية والدين الإسلامي عبر عصور الظلام الوسطى في الحكم العثماني الذي انتشر فيه الجهل والأمية، لافتًا إلى أن الخمسة قرون من الحكم العثماني كانت تشكل عصرا ظلاميا وكان الأزهر الشريف المؤسسة الوحيدة التي حفظت اللغة العربية والدين الإسلامي من العفن والتدهور.كما أكد الدكتور صلاح فضل، أنه في الماضي، كان يوجد في مصر خمسة معاهد أزهرية يتخرج منها ألف طالب سنويًا للالتحاق بالجامعة.